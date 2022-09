Beursbedrijf eist gift van twee ton terug van Sywert van L.

In navolging van Randstad en Coolblue heeft nu ook IMC, een van de grootste beurshandelsbedrijven van Nederland, zich gemeld als gedupeerde in de mondkapjesaffaire. ICM doneerde tijdens de coronacrisis 200 duizend euro aan de voormalige stichting van Sywert van Lienden en zijn compagnons, maar eist dat geld nu alsnog terug, schrijft De Volkskrant.



De donatie van IMC was tot dusver onbekend. Het beurshandelshuis heeft zich nooit uitgesproken over de gebeurtenissen bij de non-profitorganisatie, hoewel al in mei 2021 de geheime commerciële activiteiten aan het licht kwamen.



In een reactie laat Van Lienden weten dat hij nooit persoonlijk betrokken is geweest bij de donatie van IMC. Wel was volgens hem altijd het plan om de donatie uiteindelijk 'in samenspraak' met het beursbedrijf terug te storten of te doneren aan een ander goed doel.



Van Lienden, Damme en Van Gestel worden door het Openbaar Ministerie verdacht van oplichting, verduistering en witwassen.

Het OM heeft inmiddels beslag laten leggen op hun bankrekeningen en goederen in Nederland, Luxemburg en Zwitserland.