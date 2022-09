De paarse handen van Queen Elizabeth

Voor het eerst sinds een aantal weken verscheen koningin Elizabeth in het openbaar. Althans: ze ontving de nieuwe premier Liz Truss en van die ontmoeting werd een foto vrijgegeven.

Op die foto is te zien dat de koningin verzwakt is en wat Engelse media meteen opviel waren haar paarse handen en wat lijkt op een donkerblauwe kneuzing aan de rechterhand van de koningin.

Er wordt druk gespeculeerd wat dat kan betekenen. Het zou kunnen duiden op de slechte staat van haar hart, het kan een verwonding zijn, maar ook komen omdat de huid van de hoogbejaarde koningin zeer dun is geworden.

De vergelijking tussen de foto van de benoeming van Boris Johnson, drie jaar geleden, en de foto van gisteren laat zien hoe verouderd de queen is.

The difference between the queen in 2019 and 2022 is pretty revealing. Not surprising at her age, but starting to look very frail. I guess the last PM took a lot out of her… pic.twitter.com/lptbCj8Hyy