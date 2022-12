Jack van Gelder: Marcel van Roosmalen heeft me vroeger gestalkt

Sportjournalist Jack van Gelder is naar eigen zeggen ‘bijna gestalkt’ door columnist Marcel van Roosmalen. Dat vertelde Van Gelder maandag in de talkshow HLF8. Hij reageerde op een venijnige column van Van Roosmalen over Van Gelder en zijn rol bij het Huis van Oranje. Het KNVB-feest in de ArenA werd afgelast wegens gebrek aan belangstelling. Maar vrijdag gaat het feest toch door, als Nederland op het WK in Qatar tegen Argentinië speelt. "Hij heeft mij bijna gestalkt, hij had een rubriek in de VARA-gids", aldus Van Gelder. "Hij vond mij een leuke en interessante man. Dat heb ik afgezegd, en sindsdien ben ik de lul." De sportjournalist vindt het "sneu dat hij nooit een keer iets positiefs kan zeggen, over wie dan ook. Het lijkt me zo vervelend als je alleen maar cynisch en sarcastisch in het leven kan staan." Van Gelder beklemtoonde dat er "heel veel mensen vreugde beleven" aan het Huis van Oranje.