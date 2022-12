Maurice de Hond eist verbod op podcast en film over Deventer moordzaak

Maurice de Hond vindt dat zijn goede naam te grabbel is gegooid in de podcast en film over de Deventer moordzaak. Niet onbegrijpelijk: in de film wordt hij ontmaskerd als een vileine malloot.

Jarenlang beet hij zich vast in de moordzaak uit 1999. In die zaak is Ernest Louwes veroordeeld en heeft zijn straf daarvoor inmiddels uitgezeten Maar volgens De Hond is niet Louwes de moordenaar, maar een klusjesman van het slachtoffer. De Hond werd al eerder door de rechtbank veroordeeld vanwege smaad tegen de klusjesman.

Naast een verbod eist De Hond ook een rectificatie en schadevergoeding.