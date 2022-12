James Cameron haalde tien minuten vol geweld uit Avatar 2

Tien minuten beeldmateriaal waarin veel geweld voorkwam is uit succesfilm Avatar 2 gehaald, zo vertelde regisseur James Cameron aan Esquire Middle East. Dit deed de regisseur zelf omdat hij er naar eigen zeggen klaar mee is om wapens te verheerlijken in zijn werk. "Ik wilde wat lelijkheid kwijt, om een goede balans te vinden tussen donker en licht. Al moet je wel iets van conflict hebben natuurlijk", aldus Cameron. "Maar geweld en actie komen op hetzelfde neer, afhankelijk van hoe je ernaar kijkt. Dit is het dilemma van elke actiefilmmaker." Ook neemt de filmmaker in het interview zijn eerdere werk onder de loep. "Ik kijk terug op sommige films die ik heb gemaakt en weet niet of ik die nu nog een keer zou willen maken. Ik weet niet of ik wapens weer zo zou willen verheerlijken als ik deed in een paar Terminator-films meer dan 30 jaar geleden. Wat er gebeurt in onze samenleving met wapens daar draait mijn maag van om." De Canadees Cameron woont inmiddels in Nieuw-Zeeland en is op dat vlak gelukkig met zijn keuze. "Ik ben blij dat ik in Nieuw-Zeeland woon, waar ze gewoon alle geweren in de ban hebben gedaan twee weken na die verschrikkelijke moskee-aanslag een paar jaar terug."