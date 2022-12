Kate Bush na succesjaar: ik moet nog bijkomen

Kate Bush moet nog steeds een beetje bijkomen van het nieuwe succes van haar oude hit Running Up That Hill, dat afgelopen jaar over de hele wereld (opnieuw) een monsterhit werd dankzij de Netflix-serie Stranger Things. "Het afgelopen jaar was een waanzinnige rollercoaster voor mij. Ik moet nog bijkomen van het succes van Running Up That Hill, de nummer 1-track van de afgelopen zomer", schrijft de 64-jarige zangeres op haar website. Het was voor haar een "enorme eer" en ze genoot er extra van omdat een heel nieuwe generatie kennis met haar maakte. "Het lijkt erop dat nogal wat jongeren dachten dat ik een nieuwe artiest was. Dat vind ik geweldig!" Running Up That Hill werd ook in Nederland na 37 jaar weer een hit en bereikte in de Single Top 100 de derde plaats. In de Britse hitlijst werd het zelfs een nummer 1-hit.