Leegloop bij Linda: Marije Knevel stopt binnen een jaar als hoofdredacteur

Marije Knevel stopt als hoofdredacteur van LINDA.nl en als Head of Digital van Vogue.nl. Dat maakt de 35-jarige dochter van Andries Knevel bekend via Instagram. "Je moet weggaan als het nog een beetje pijn doet heb ik geleerd, en dat doet het", aldus Knevel.

De aftredend hoofdredactrice vindt het "best gek" om te zeggen dat ze stopt, omdat LINDA.nl jarenlang haar "ziel en zaligheid" is geweest. Zij was ook verantwoordelijk voor de inhoud van de website van LINDA.meiden. Adjunct-hoofdredacteur Lotte Bastiaansen neemt de taken van Knevel over. Dat deed zij al sinds 1 december.

In 2022 is Knevel erachter gekomen dat ze "toch echt moet gaan voor eigen geluk". Knevel zegt volgend jaar haar "eigen dromen achterna te gaan". Wat die dromen dan precies zijn, wil ze nog niet onthullen. Knevel schrijft dat zij veel kennis heeft opgebouwd in het "opzetten, aansturen en succesvol maken van redacties voor digitale contentplatformen en kanalen". Ze kan niet wachten om die kennis te gaan delen. Knevel was sinds februari dit jaar hoofdredacteur van LINDA.nl. Zij volgde toen Irene de Bel op. Sinds 2019 was Knevel al adjunct-hoofdredacteur van het onlineplatform.

Eerder deze maand maakte LINDA.nl bekend dat creatief directeur Jildou van der Bijl na zeventien jaar vertrekt. Zij stopt per 1 maart 2023.