John van den Heuvel zag bewijs en is overtuigd van schuld Marco Borsato

John van den Heuvel heeft het bewijs kunnen zien dat een vrouw heeft die zegt vanaf haar vijftiende seksueel te zijn misbruikt door Marco Borsato. Van den Heuvel vindt het bewijsmateriaal indrukwekkend, zegt hij in de podcast Ongefilterd.

Justitie heeft nog geen besluit genomen over vervolging, maar Van den Heuvel denkt dat die er wel komt en dat een veroordeling dan ook te verwachten is. "Er is een dagboek van het meisje waarin bepaalde dingen zijn omschreven, er zijn getuigen, vriendinnen van haar uit die tijd die geïnformeerd zijn over wat er is gebeurd, er zijn geluidstapes, noem maar op."

“Het hangt er ook van af hoe de aangeefster daarin staat. In dit geval weet ik dat zij heeft gezegd: ‘Ik hoef geen geld. Ik wil alleen dat hij erkent dat hij fout heeft gezeten.’ Misschien kan er dan nog iets gebeuren qua onderhandelingen buiten de rechtszaal om. Dat weet ik allemaal niet.”

De zaak staat los van mogelijk misdragingen van Borsato bij The Voice.