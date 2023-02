Coldeweijer laat hoger beroep tegen Hazes: geen vertrouwen in rechtssysteem

Yvonne Coldeweijer gaat naar eigen zeggen niet in beroep tegen de uitspraak in de zaak tegen Rachel Hazes omdat ze geen vertrouwen heeft in het Nederlandse rechtssysteem. Dat laat de vrouw achter het juicekanaal Life of Yvonne zaterdag weten op Instagram. De roddelvlogger deelt in haar Story een screenshot van een nieuwsartikel waarin het gaat over haar besluit om al dan niet in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak die de rechter vorige week deed. "Ik heb besloten niet in hoger beroep te gaan, omdat ik er geen zin in heb en verder ook geen vertrouwen heb in het rechtssysteem", schrijft de 36-jarige Coldeweijer erboven. Coldeweijer moest een video van eind vorig jaar waarin ze "onnodig grievende" uitlatingen doet over Rachel Hazes verwijderen en rectificeren. Ook mag ze Hazes geen "gecremeerde kroket" meer noemen in haar berichtgeving. In het screenshot van zaterdag heeft de vlogger het woord 'kroket' en een foto daarvan in het artikel afgeschermd.