Boekwinkels vestigen komende week massaal aandacht op Pim Lammers

Nederlandse boekwinkels en bibliotheken gaan de komende week massaal het werk van schrijver Pim Lammers onder de aandacht van het publiek brengen. Zij doen dit bijvoorbeeld door zijn werk op een prominente plek te etaleren en posters met zijn gedichten op te hangen. Dat heeft de Koninklijke Boekverkopersbond (KBB) donderdag gemeld. Volgens een woordvoerder van de KBB wordt het initiatief "sectorbreed" gedragen en doen vrijwel alle 1500 boekwinkels in Nederland mee. De actie wordt gesteund door boekenkoepel CPNB en de uitgever van de dichtbundel van Lammers, die ook het promotiemateriaal verzorgt. De directe aanleiding is de herdruk van de dichtbundel Ik denk dat ik ontvoerd ben van Lammers. De vraag naar het boek is enorm toegenomen nadat Lammers zaterdag meldde dat hij doodsbedreigingen krijgt vanwege zijn rol in de aankomende Kinderboekenweek. De doodsbedreigingen volgden nadat een christelijke lobbygroep, presentatrice Monique Smit en model Kim Feenstra een fragment deelden uit een verhaal dat Lammers bijna tien jaar geleden voor volwassenen schreef, over de relatie tussen een tienerjongen en zijn trainer. Grote schok "De schok in de culturele wereld over de bedreigingen is niet te beschrijven", aldus een woordvoerder van de KBB. "De enige manier om uitdrukking te geven aan de woede en frustratie is om duidelijk te maken hoe bijzonder en waardevol de teksten van Pim zijn, voor volwassenen en voor kinderen. Een schrijver van dit kaliber kan voor zoveel mensen zo waardevol zijn, en kan mensen helpen om breder te leren denken en kijken. Dat is de boodschap die we massaal willen uitdragen naar de Nederlanders." Boekenkoepel CPNB had Lammers juist gevraagd omdat zijn werk voor kinderen op een toegankelijke manier identiteit en diversiteit bespreekbaar maakt. Premier Mark Rutte en de boekenbranche veroordeelden de doodsbedreigingen scherp. Schrijversvakbond PEN riep auteurs en lezers op Lammers te steunen. Een soortgelijke oproep van bibliothecaris Marjolein Hordijk uit Nijmegen om het boek van Lammers hoog in boekenlijst te laten belanden, is veel gedeeld op sociale media. Lammers heeft aangifte gedaan van de doodsbedreigingen.