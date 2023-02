Linda de Mol met Jeroen Rietbergen gespot in Parijs

Linda de Mol was met Valentijnsdag op stap met Jeroen Rietbergen, haar ex (?)partner die in Hilversum bekend staat als 'vieze Jeroentje'. De twee gingen na een jarenlange relatie uit elkaar toen bleek dat Jeroen een plaag was voor vrouwen met wie hij werkte als musicus bij onder meer The Voice.

De Mol bevestigt aan Shownieuws dat ze met haar ex op stap was. Haar management laat namens Linda weten: "Jongens, ik ben niemand een verklaring schuldig. Dit gaat over mijn privéleven. Het enige wat ik kwijt wil is dat ik na een jaar nog iets uit te zoeken heb en daar laat ik het graag bij."