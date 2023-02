Politie heeft meer verdachten in beeld voor bedreigen Pim Lammers

De politie en het Openbaar Ministerie hebben verschillende verdachten in beeld in het onderzoek naar smaad, belediging en bedreiging van schrijver Pim Lammers. Dat heeft de politie Midden-Nederland maandag aan het ANP laten weten. De verwachting is dat deze verdachten op korte termijn worden gehoord. De politie wil "vaart maken met het onderzoek, om een duidelijk signaal af te geven", aldus een zegsman. "We nemen deze zaak heel serieus. Het vrije woord is een groot goed."

Lammers legde twee weken geleden zijn opdracht voor de Kinderboekenweek neer omdat hij doodsbedreigingen had ontvangen. Deze volgden na online-aanvallen op Lammers vanwege een oud verhaal voor volwassenen dat hij bijna tien jaar geleden schreef, over de relatie tussen een tienerjongen en zijn trainer. De ophef ontstond nadat een christelijke lobbygroep, presentatrice Monique Smit en model Kim Feenstra, zonder enige context, online een paar zinnen uit het verhaal deelden.

Het OM heeft een deel van de vele honderden berichten en reacties richting Lammers beoordeeld. "Veel reacties zijn ontzettend naar, maar niet juridisch strafbaar", legt de politiewoordvoerder uit. "In een aantal gevallen gaat het volgens het OM wel om het publiceren van de strafbare reacties."

Niet alleen Lammers, maar ook auteurs die het voor hem opnamen ontvingen doodsbedreigingen. Auteurs en uitgevers besloten daarop een paginagrote advertentie in alle landelijke dagbladen te plaatsen om steun te betuigen aan Lammers en ook boekenwinkels steunden hem. Die besteedden extra aandacht aan werken van de schrijver door zijn werk bijvoorbeeld op een prominente plek te etaleren en posters met zijn gedichten op te hangen.