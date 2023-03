Gerard Joling doet het wat rustiger aan: “Ik heb voldoende verdiend”

Gerard Joling wil geen overvolle agenda meer. De zanger doet het de laatste tijd wat rustiger aan, vertelt hij aan De Telegraaf. "Kijk, het zal niemand verbazen als ik zeg dat ik niet meer voor het geld elke avond naar Zaltbommel hoef te rijden en dan nog door naar Arnhem", zegt Joling. "Ik ben al zo’n veertig jaar bezig en heb inmiddels voldoende verdiend om het uit te zingen. Maar ik péíns er niet over te stoppen, want wil nog heel veel leuke dingen doen." Wel haalt de zanger naar eigen zeggen de "krenten uit de pap" en geniet hij ondertussen van af en toe een week zonder afspraken. "Dat is bijna nieuw in mijn leven, weet je dat? Ik heb altijd gewerkt, ben altijd maar doorgegaan. Zes optredens in de week of nog wel meer, tv-dingen ernaast. Ik word 63 en van een hoop dingen denk ik: mij niet meer gezien." Joling kwam tot het inzicht dat hij minder wil werken na de dood van zijn moeder vorig jaar. "Dat heeft er toch wel enorm bij me ingehakt, nog meer dan ik had kunnen denken. Het heeft een vol jaar geduurd voor het besef er was dat ik haar nooit meer even zou kunnen bellen."