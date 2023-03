Rik van de Westelaken: De Mol is weer voluit gegaan

Vlak voor zaterdagavond de 23e saboteur zijn mollenmasker aftrekt in de finale van Wie is de Mol?, blikt Rik van de Westelaken graag terug op een "bijzonder goed gelukt seizoen". De presentator is blij dat het programma er na drie ‘coronareeksen’ weer vol voor kon gaan.

"We hebben het programma drie keer onder coronamaatregelen moeten maken. Ambities en plannen zijn er altijd geweest, maar we hebben in die tijd veel compromissen moeten sluiten en concessies moeten doen. Dit was het eerste seizoen dat we weer voluit konden gaan", vertelt Van de Westelaken tegen het ANP. Kijkers zagen onder meer langere opdrachten en meer spanning onderling. "Ik denk dat we elkaar als makers uit hebben willen dagen om er dit keer zoveel mogelijk uit te halen."

Voor het eerst nam de 51-jarige presentator dit jaar ook zelf deel aan de brainstorms over de nieuwste reeks. "Het is heel leuk om met zijn allen in een kamer opgesloten te zitten, en de meest bizarre dingen te roepen die dan soms nog tot iets leiden ook. Heel fijn om na al die jaren het vertrouwen te krijgen om al in een vroeg stadium mee te mogen denken", zegt Van de Westelaken, voor wie dit seizoen zijn vijfde was. Hij denkt nog lang niet aan stoppen, zegt hij. "Ik ben pas net opgewarmd!"

Vernieuwingen

Molloten, fans van het programma, herkenden dit jaar soms ook elementen die ze gezien kunnen hebben in De Mol, de Vlaamse variant van het spelprogramma. Dat kan kloppen, erkent Van de Westelaken. "België kijkt naar ons en wij kijken naar België. Ik vergelijk het weleens met toen het NOS Journaal concurrentie kreeg van RTL Nieuws; het dwingt je om met andere ogen naar je programma te kijken dat je altijd al hebt gemaakt. Wij doen het al 23 jaar, ze houden ons bij de les. We laten ons inspireren en andersom laten zij zich inspireren door ons." Zelf kijkt de presentator ook graag naar De Mol. "Het is de enige variant van het programma waarbij ik niet weet wie de mol is", lacht hij.

Ondanks alle vernieuwingen en spectaculaire wendingen bleven de reguliere kijkcijfers dit jaar wat achter op de afgelopen jaren. Gevraagd naar een mogelijke oorzaak hiervoor, komt Van de Westelaken toch weer uit bij corona. "Corona heeft de afgelopen drie jaar de kijkcijfers enorm beïnvloed. Mensen konden nergens naartoe, er was geen alternatief, niet buiten de tv om tenminste. Je kunt er onder normale omstandigheden niet vanuit gaan dat het dan hetzelfde blijft. Ik vind de kijkcijfers dan ook heel erg binnen de verwachting, ik ben blij dat er weer zoveel mensen gekeken hebben."

Zaterdag om 20.30 uur op NPO 1 wordt duidelijk wie de Mol is, zwemster Ranomi Kromowidjojo, journalist Daniël Verlaan of presentator Jurre Geluk. De uitzending is live vanuit de tuin van paleis Soestdijk. Van de Westelaken verwacht een spannende avond. "Ik vond mijn vorige grote live-finale in het Vondelpark best intimiderend, het is echt anders om voor een menigte joelende fans te staan dan voor bijvoorbeeld een vol Carré tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala. Een heel andere dynamiek, maar dat maakt het ook voor mij weer superspannend!"