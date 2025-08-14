Revolutionair Twents zendertje draait Aziatische hoornaar de nek om

Nederlandse imkers trekken deze zomer alles uit de kast om de oprukkende Aziatische hoornaar te stoppen. Deze invasieve exoot jaagt op honingbijen, hommels en nog veel meer. De superwesp vormt daarmee een serieuze bedreiging voor de biodiversiteit. Maar dankzij een in Twente ontwikkeld micro-zendertje zijn nesten nu vaak binnen een paar uur gevonden.

“Ze eten vooral bijen, zweefvliegen, vliegen en wespen. Maar ook hommels, vlinders en libelles”, vertelt Leontine Uijthof van de Taskforce Aziatische Hoornaar tegen De Telegraaf. Vroeger gebruikten imkers wiekpotten met zoet lokmiddel. Aan de hand van vliegtijd en richting kon het nest worden opgespoord, maar dat kostte veel tijd. “Maar sinds de zomer van vorig jaar plaatsen we zendertjes op de hoornaars. De nesten zijn nu vaak binnen 1 of 2 uur gevonden.”

Twentse innovatie

Het micro-zendertje is ontwikkeld door imker en ondernemer Roger Borre en zijn broer Xander. “In Engeland wordt er al veel langer gebruik van gemaakt, maar wij hebben de techniek vorig jaar verfijnd met een veel kleinere antenne”, aldus Borre. “De microzender is ook op bluetooth-frequentie gemaakt en daarom met de mobiele telefoon op te sporen.”

Met de gratis app 'Vespa Finder' kan iedereen meedoen aan de zoektocht; lopend, fietsend of zelfs vanuit de auto met extra gevoelige ontvangers. Het zendertje weegt minder dan 160 milligram, is oplaadbaar en meerdere keren te gebruiken.

Zonder gif

Zodra het nest is gevonden, schakelen imkers de ongediertebestrijding in. “Medewerkers in een hoogwerker zuigen de rondvliegende hoornaars op en zagen de tak met het nest uit de boom. Die gaat vervolgens in een plastic bak en in de diepvries. Dan sterven de insecten zonder gif op een nette manier”, legt Uijthof uit.

Als je een hoornaarnest zijn gang laat gaan, dan kunnen er wel honderd nieuwe koninginnen uitvliegen. Meerdere provincies, waaronder Overijssel, subsidiëren de revolutionaire aanpak om te voorkomen dat er nieuwe nesten ontstaan. Dankzij de Twentse vinding is de strijd tegen de superwesp nu sneller en effectiever dan ooit.