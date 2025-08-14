Diep triest: 'Vredesduif' Trump vraagt Noorse minister om Nobelprijs, want 'ik heb in halfjaar al vijf oorlogen gestopt'

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de Noorse minister van Financiën vorige maand gevraagd naar de Nobelprijs voor de Vrede. Dat schrijft de Noorse zakenkrant Dagens Naeringsliv, die zich baseert op anonieme bronnen.

Minister en voormalig NAVO-topman Jens Stoltenberg liep volgens de krant in Oslo over straat toen hij onverwacht een telefoontje kreeg van Trump. Die wilde het hebben over importheffingen en zou ook uit zijn geweest op de prestigieuze vredesprijs.

Trump beschouwt zichzelf als een vredesduif. "Ik heb in de laatste zes maanden al vijf oorlogen gestopt", zei hij woensdag bij het Kennedy Center.

De president is volgens de krant al eerder begonnen over de vredesprijs in gesprekken met Stoltenberg. Die bevestigde dat is gesproken over economische kwesties, maar wilde verder niet in detail treden over het gesprek.

Het Noors Nobelcomité kiest de winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede. De prijs ging al eerder naar een zittende Amerikaanse president. Dat was Barack Obama in 2009.