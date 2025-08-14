ECONOMIE
Deze vijf nieuwe AI-banen – met topsalaris – komen eraan

Tech, AI, auto
door Pieter Immerzeel
donderdag, 14 augustus 2025 om 10:40
ANP-525197100
We horen het steeds: kunstmatige intelligentie gaat banen kosten. Van helpdeskmedewerkers tot SEO'ers en marketeers; veel functies staan op de tocht. Maar de opkomst van AI doet ook het tegenovergestelde: banen scheppen die nu nog niet bestaan, met riante salarissen.
Volgens een rapport van Medium zijn dit de vijf bestbetaalde toekomstige AI-jobs:
Emotie-prompt-ingenieur
Salaris: zo’n 300.000 dollar per jaar. Deze specialisten leren AI hoe emoties werken. Denk aan een AI-therapeut die niet alleen antwoorden geeft, maar ook empathie toont.
Digitale persona-ontwerper
AI-influencers op Instagram? Die hebben straks ontwerpers nodig die hun hele backstory, stem en stijl bedenken – van virtuele personal trainers tot game-streamers. Creepy, maar lucratief.
Ethische algoritme-auditor
Algoritmes bepalen wat jij online ziet. Als die ontsporen of bevooroordeeld worden, komt de auditor in actie om systemen te controleren en eerlijk te houden.
Curator voor synthetisch geheugen
AI vergeet niets, maar wélke herinneringen het gebruikt, kan gestuurd worden. Deze curator combineert data science, storytelling en mentale gezondheid om AI-companions persoonlijker te maken.
AI-wereldbouwer (in real life)
Vergelijk het met GTA-ontwikkelaars, maar dan voor de echte wereld: slimme klaslokalen, adaptieve steden en huizen die je routines leren kennen.
AI mag dan banen vervangen, maar voor wie de juiste skills heeft, liggen er straks nieuwe kansen. En daar word je door de tech-sector rijkelijk voor beloond.
Bron: Ladbible

