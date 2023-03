Miley Cyrus scoort eerste Nederlandse nummer 1-album

Miley Cyrus staat voor het eerst bovenaan de Nederlandse Album Top 100. Met haar achtste studioplaat Endless Summer Vacation is de Amerikaanse zangeres deze week binnengekomen op de eerste plek.

De 30-jarige Cyrus kwam in 2013 het dichtst bij een eerste plaats met haar vierde album Bangerz. Die plaat bleef steken op de zesde plek. Haar enige andere album in de top 10 is Plastic Hearts, op de negende plek, uit 2020.

De zangeres voert deze week ook opnieuw de Single Top 100 aan met haar hit Flowers. Ook is ze met het nummer River binnengekomen op de 53e plek.

In de top 10 van de Album Top 100 is Cyrus de enige nieuwkomer. Door haar komst zakken de nummers 1 en 2 van vorige week, Boef en JoeyAK, allebei een plekje.

Album Top 10 week 11

(notering, tussen haakjes notering vorige week, artiest, albumtitel, o.b.v. Album Top 100 samengesteld door GfK Dutch Charts)

1. (-) Miley Cyrus - Endless Summer Vacation

2. (1) Boef - Luxeprobleem

3. (2) JoeyAK - Most Hated

4. (3) Metro Boomin - Heroes & Villains

5. (5) FLEMMING - FLEMMING

6. (4) SZA - SOS

7. (7) Goldband - Betaalbare Romantiek

8. (6) Taylor Swift - Midnights

9. (9) Harry Styles - Harry's House

10. (10) The Weeknd - Starboy