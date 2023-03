NOS reageert niet op interview Tom Egbers in talkshow

De NOS geeft vrijdagavond geen reactie op het interview van NOS-coryfee Tom Egbers in de talkshow Khalid & Sophie. Dat laat een woordvoerder van de NOS desgevraagd weten aan het ANP.

Egbers gaf in Khalid & Sophie zijn eerste grote interview over het vermeende wangedrag op de vloer bij NOS Sport. Egbers erkende tussen 2005 en 2008 een affaire met een jongere vrouwelijke collega te hebben gehad. Maar hij ontkende haar met de dood bedreigd te hebben. Ook stelde Egbers dat hij, nadat hij de affaire had verbroken, de hoofdredactie en de directie van de NOS op de hoogte had gesteld. De hoofdredactie zou daarna geen actie hebben ondernomen en gezegd hebben dat zowel Egbers als de vrouw konden blijven bij Andere Tijden Sport, waar zij allebei werkten.

Egbers stelde met klem dat hij zich "na vier decennia niet zomaar bij het grofvuil laat zetten. Dat laat ik niet zomaar gebeuren, ik ga niet sleazy via een achterdeur weg". Hij erkende in het gesprek wel dat "de cultuur bij Studio Sport moet veranderen, die is niet goed".