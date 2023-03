NTR geeft WOII-aflevering van geschiedenisserie geen disclaimer

De NTR gaat niet in op het verzoek van vier organisaties van verzetshelden om een disclaimer te plaatsen voor een aflevering van het programma Het Verhaal Van Nederland. Dat laat de omroep donderdag weten. De verzetsstrijders hadden hiertoe opgeroepen omdat zij vinden dat het programma "misleidende informatie" bevat.

In de aflevering over de Tweede Wereldoorlog wordt gesteld dat er in Nederland relatief weinig verzet was tegen de Duitsers. "De NTR heeft oog voor de gevoeligheid rondom het onderwerp, maar is het niet eens met de kritiek", laat een woordvoerder weten. "De aflevering is, net als de hele serie, met veel zorg gemaakt en een disclaimer met de strekking dat de uitzending een ‘onvolledig en onjuist beeld’ schetst, zou geen recht doen aan deze zorgvuldigheid."

De omroep belooft wel online "meer context" te bieden over het verzet in Nederland. Op de website van de serie is een extra verwijzing geplaatst naar eerder gemaakte NTR-programma's over het verzet in de Tweede Wereldoorlog. Deze verwijzing zal komende zaterdag bij de herhaling van de aflevering op NPO 1 ook in beeld te zien zijn, meldt de omroep.

Een expert van het NIOD stelde woensdagavond in het radioprogramma Met het Oog op Morgen dat het niet duidelijk is hoeveel verzet er in Nederland plaatsvond. Veel verzetsdaden kwamen niet aan het licht. Bovendien was er zeker in de eerste decennia na de oorlog weinig aandacht voor verzetswerk van vrouwen en jongeren en verzetsdaden waarbij geen geweld werd gebruikt.