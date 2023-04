Wesley blijft wachten op Yolanthe

Vier jaar na de breuk met Yolanthe Cabau stelt Wesley Sneijder zich nog altijd niet open voor andere vrouwen. De reden is dat hij hoopt op een verzoening met zijn ex.

Sneijder zegt dat hij zoiets absoluut niet wil forceren. “Maar ik denk wel dat zij de hoofdreden is waarom ik geen zin heb om te daten. Ik wil me ook niet vastbinden aan iemand. Want ik heb nog steeds zo’n gevoel van: ‘Wie weet komt het nog goed’. Maar ook daar wil niet te veel over nadenken. Maar als het goed komt met Yolanthe zou dat het mooiste zijn wat er is.”

In het begin van de breuk was Sneijder erg bezig om de boel weer te ‘lijmen’. “Maar op een gegeven moment heb ik dat losgelaten. Eerst wil je haar heel erg vastgrijpen, maar eigenlijk heb ik beseft dat het loslaten belangrijker is. Om vervolgens misschien weer iets op te bouwen.”

Het stukje ‘houden van’ is er nog steeds. Dat gaat niet zomaar weg. Ze is nog steeds mijn grote liefde. We waren niet alleen getrouwd, maar ook beste maatjes. Maar mocht ze iemand anders vinden, dan moet ik dat ook accepteren.”