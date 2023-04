Honderden mensen nemen afscheid van Huub Oosterhuis

Honderden mensen hebben vrijdagavond afscheid genomen van de overleden theoloog en dichter Huub Oosterhuis, de vader van Tjeerd en Trijntje Oosterhuis en schoonvader van Edsilia Rombley. Dat laat een woordvoerder van de familie weten aan het ANP. Het "respectvolle afscheid" vond plaats "in serene rust" in De Rode Hoed in Amsterdam. Mensen die Oosterhuis kenden namen afscheid van hem terwijl op de achtergrond liederen klonken met teksten van zijn hand. Ook zijn naaste familie heeft dat gedaan, voorafgaand aan het publieke afscheid. Huub Oosterhuis overleed zondag op 89-jarige leeftijd na een kortstondig ziekbed in bijzijn van zijn naaste familie. Hij maakte sinds de jaren zestig naam als dichter en Bijbeluitlegger die de Bijbelse boodschap van gerechtigheid op hedendaagse wijze probeerde te vertolken. De uitvaart van Oosterhuis vindt zaterdag in besloten kring plaats in de Westerkerk in Amsterdam.