Annemarie van Gaal koopt geen dure tassen: “Bij 4000 euro houdt het echt wel op”

Zakenvrouw Annemarie van Gaal laat in een interview met weekblad Weekend zien dat ze totaal losgezongen is van de werkelijkheid. Ze zegt op de kleintjes te letten en zet deze claim kracht bij door te stellen dat ze nooit een tas zou kopen van meer dan 4000 euro.

Ze legt uit dat ze nogal van het consuminderen is. “Daar zie ik wel wat in, dat je gewoon wat minder koopt. En dat je heel goed nadenkt over wat je koopt. Met kleding denk ik snel: voor dat bedrag ga ik dat niet doen. Met meubels ben ik anders, omdat je er zo lang mee doet en je kijkt er iedere dag tegenaan. Meubels moeten duurzamer zijn dan kleding”, legt de tv-persoonlijkheid uit.

Van Gaal trekt deze lijn door wat betreft de aanschaf van peperdure designertassen. “Nee, nee, nee. Dat zou me echt te ver gaan. Wat ik maximaal aan een tas zou uitgeven? Als het echt een heel mooie is, best wel veel hoor. Een mooie Chanel-tas is toch ook wel snel 4.000 euro. Maar dan houdt het wel op.”

Ze is zo gewoon gebleven

De bekende investeerder is een regelrechte koopjesjager, blijkt uit een smeuïge supermarktanekdote. “Ik kwam gisteravond trots thuis, omdat ik 50 euro bij de Albert Heijn had bespaard door de bonus, dat is best veel haha! En uit eten gaan? Dat doen we niet zo vaak. Ik kook ook heel graag. Als we ergens gaan eten, geven we wel altijd een fooi.”