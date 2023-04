Gavin vertelt aan Privé waarom hij Gordon stom vindt en raar

Gordon leek even verloofd en bijna getrouwd. Alleen blijkt dat zijn beoogde echtgenoot nooit zover was en uiteindelijk gek werd van de Nederlandse zanegr. Autralsiche Gavin is niet meer verliefd of verloofd, maar enkel nog verbijsterd.

Gavin en Gordon kennen elkaar één dag als die laatste op Instagram suggereert dat er een nieuwe liefde in zijn leven is. De dag ervoor hadden ze elkaar, zoals Gavin nu vertelt, leren kennen via Grindr, een datingapp voor gays.

Het is het begin van een liefdesavontuur waar Gordon heel Nederland vrijwel dagelijks van laat meegenieten. Het stel begint hun reis dus in Australië, maar doen in die paar weken waarin ze netto samen zijn ook Dubai, Amsterdam, Parijs, de Malediven en Tokio aan.

„Ik wil één keer mijn verhaal vertellen”, zegt Gavin nu. „Natuurlijk kan ik ook denken: ik zit aan de andere kant van de wereld, wat kan het me schelen wat er in Nederland een paar dagen over mij wordt geschreven? Maar ik word er wel mee geconfronteerd. Mijn vrienden, vriendinnen en een ex worden benaderd, mijn werk wordt gebeld. En ik lees termen als ’Tinder Swindler’ en ’golddigger’, die ik wél kan verstaan en waarvan ik denk: ja, hallo... dat is zó niet waar, dat geeft zo’n verkeerd beeld! Golddigger? Ik heb nu minder geld op mijn rekening dan voordat ik hem leerde kennen.

De reden waarom Gavin al snel genoeg van Gordon kreeg moet volgens Gavin worden gezocht in de enorm ’stemmingswisselingen’ van Gordon. „Het ene moment hemelt hij je helemaal op, het volgende breekt hij je volledig af en beledigt hij je tot op het bot. Al tijdens onze trip naar Amsterdam was er zo’n moment. Ik viel in slaap bij de film The Wizard of Oz, die hij had opgezet, en hij ging helemaal door het lint! Of ik ’wel goed bij mijn hoofd was’. Ik had ’verkeerde energie’ of op zijn minst ’mentale problemen’. Dat was achteraf al wel de eerste rode vlag, een alarmbel die afging.

Gordon wilde dat Gavin deed of hij hem ten huwelijk gevraagd had. Gavin deed dat, maar volgens hem was het Gordon die wilde trouwen.

Gordon liet zijn volgers weten ’helemaal te zijn overvallen’ door het gebaar van Gavin, die hem de liefde gaf waarnaar hij zo lang had verlangd. „Ik kan niet uitleggen hoe ik me voel en ik kan niet stoppen met huilen van blijheid en geluk.”

Aan Privé vertelt Gavin nu dat dit al na twee dagen bijna in duigen viel toen Gordon op het vliegveld van Colombo dreigde zijn verlovingsring alweer af te doen en zelfs naar Gavins hoofd te gooien. Aanleiding: Gavin had zijn paspoort in het vliegtuig had laten liggen. „Hij begon als een gek te schreeuwen. Ik had ’zijn hele reis verpest’. Het was bijna als in een cartoon; een poppetje dat helemaal rood aanloopt.”

Het waren de ruzies en de moodswings die Gavin eenmaal thuis in Melbourne deden besluiten dat het misschien toch beter was op zijn schreden terug te komen en niet door te gaan met de Nederlandse entertainer – die volgens Gavin bovendien buitengewoon jaloers en argwanend kan zijn.

En hield het daarmee op? Gavin: „Nee, natuurlijk niet... hij blijft bezig. Nu wil hij zijn armband en ring terug. Zíjn ring, ja. Dat zegt toch genoeg over dat huwelijksaanzoek?”