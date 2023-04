Gordon gaat los in lang statement: ‘Evert Santegoeds is stuk stront!’

Gordon is niet blij met de ontboezemingen die zijn ex-verloofde Gavin liet optekenen door Privé.

Volgens Gordon liegt Gavin alles bij elkaar. “Ik begrijp nu ook dat het stuk stront dat zich Santegoeds noemt, je geld heeft aangeboden en dat zou je ommekeer kunnen verklaren om leeg te lopen over onze intieme relatie, echt iets van een hele lage klasse en gebrek aan respect. Vooral omdat je beloofde met niemand te praten.”

“Mijn stemmingswisselingen hebben niets te maken met drugs of alcohol, maar met mijn diabetes waarvoor ik je vaak heb gewaarschuwd. Een partner die echt om iemand geeft, zou me hebben bijgestaan in plaats van me zo te laten vallen.”

Wat gaat hij met de verlovingsring doen? “Helaas kan ik je ring niet retourneren omdat je geen goud naar Australië mag sturen, maar hij krijgt een mooi plekje hier in de Amsterdamse haven op de bodem.”