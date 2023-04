Jerry Springer hield ziekte bewust geheim

Jerry Springer koos er bewust voor zijn ziekte niet publiekelijk bekend te maken. Alleen zijn familie en enkele goede vrienden wisten dat de Amerikaanse presentator alvleesklierkanker had, heeft Springers woordvoerder gemeld aan entertainmentsite TMZ. Donderdag werd bekend dat de voormalig talkshowhost op 79-jarige leeftijd is overleden.

Springer was al maanden ziek, maar deelde dat alleen met een kleine groep naasten omdat hij mensen niet tot last zou willen zijn en bezorgd wilde maken. Ook wilde de presentator volgens zijn woordvoerder vooral tijd doorbrengen met de mensen die hem het meest dierbaar waren. De Amerikaan zou pas onlangs hebben gehoord hoe slecht de situatie was.

Springer, die ook actief was als politicus, is vooral bekend van zijn Jerry Springer Show, die hij 27 jaar lang presenteerde. Het tv-programma was ook in Nederland te zien.