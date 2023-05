Regionale omroepen komen met eigen songfestival

De dertien regionale omroepen komen komend najaar met de eerste editie van het Regio Songfestival. Alle omroepen zullen een eigen artiest afvaardigen voor de finale in de stijl van het Eurovisie Songfestival op 4 november in Stadsschouwburg Utrecht. De show is via televisie en de onlinekanalen van de omroepen te volgen. De artiesten mogen uitsluitend in de streektaal of in het Nederlands zingen. De winnende regio organiseert het evenement volgend jaar. Mede-organisator Machteld Smits van gastomroep RTV Utrecht heeft veel zin in de eerste editie. "De samenwerking met de regionale collega’s geeft enorm veel energie en verbinding. Alle ingrediënten zijn aanwezig. Het is een uniek evenement en muziek zorgt voor de juiste verbinding. De regionale omroep is voor iedereen en is altijd bereikbaar en nu voor heel Nederland!"