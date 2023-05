Sander Schimmelpenninck wordt vader

Sander Schimmelpenninck wordt binnenkort vader. Dat vertelt de opiniemaker en presentator vrijdag in een nieuwe aflevering van de Zelfspodcast. Zijn Zweedse partner Lotta Klemming is in verwachting van een meisje. "Ik heb een hoogtepunt", zegt Schimmelpenninck in de uitzending tegen zijn vriend Jaap Reesema, met wie hij de podcast maakt. "Ik word namelijk vader." Voor zanger Reesema was het geen nieuws. "Dat wist ik wel, maar de luisteraar niet. En ik vind het schitterend", reageert Reesema. De 38-jarige Schimmelpenninck kijkt er erg naar uit om vader te worden. "We zijn al zeven jaar samen en dan is het echt leuk om een volgende stap te maken. Ook voor je persoonlijke ontwikkeling is het leuk. Ik ben er gewoon aan toe en heb er veel zin in."