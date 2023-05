Máxima draagt Nederlandse jurk en Britse hoed bij kroning

Koningin Máxima draagt zaterdag bij de kroning van koning Charles zowel een Nederlands als een Brits ontwerp. De japon is van Jan Taminiau en de hoed is een ontwerp van de Britse hoedenmaker Philip Treacy.

"De jurk met opengewerkte, geborduurde halslijn is speciaal voor Máxima gemaakt door Jan Taminiau", vertelt Josine Droogendijk, van het blog Modekoningin Máxima, aan het ANP. "Je ziet dat ze bij grote momenten in het buitenland graag iets draagt van Dutch design."

Catherine, de Prinses van Wales, houdt met haar kleding zaterdag een koninklijke traditie in ere. "Ze draagt een lange, witte japon, zoals ook gebruikelijk was bij de kroning van koningin Elizabeth", zegt Droogendijk. "In plaats van een diadeem draagt Catherine een zilverkleurige haardecoratie, die van een afstandje ook wel wat wegheeft van een diadeem. Zo verander je tradities dus met kleine stapjes." De jurk van de prinses is van ontwerper Alexander McQueen. "Op de jurk zijn in het borduurwerk de nationale bloemen van de vier landen van het Verenigd Koninkrijk verwerkt."

Tot aan het moment dat de gasten zaterdag in de Westminster Abbey arriveerden, was de dresscode niet bekend, zegt Droogendijk. "Voorheen droegen adellijke dames bij een kroning een lange jurk met een diadeem, maar dat is zo te zien versoberd. De dames dragen nu een normale jurk met een hoed. Al zijn ook deze jurken nog steeds de meest chique jurken die je je voor een dag als deze kunt bedenken."