Kijkers vol lof over Peter Koelewijn (82) die bij Even tot Hier zingt: ‘Kom van dat gras af’

Gisteravond was Peter Koelewijn de gastartiest bij Even tot Hier. Zijn monsterhit Kom van dat dak af was voor de gelegenheid omgebouwd tot een lied over aanstelligere topvoetballers. Kijkers roemen het krachtige optreden van de inmiddels 82-jarige zanger.

"Je trekt een gezicht alsof je dood wordt gemaakt, maar je werd niet eens geraakt", zong Koelewijn uit volle borst. En: "Kom van dat gras af, dat deed je geen zeer.’’ Velen vroegen zich af hoe oud de zanger nu was en waren verbaasd: 82 jaar is de artiest die in 1959 doorbrak met Kom van dat dak af.

Kijkers waren dan ook vol lof: ‘Staat hij daar even te rocken op zijn witte gympen’. En: ‘We hebben het dan wel altijd over de Rolling Stones... maar onze eigen nederpopkoning Peter doet het met z’n 82 jaar ook nog steeds goed’. Weer iemand anders schreef: ‘De man heeft op zijn 82ste meer energie dan ik op mijn 55ste!’