Scandinavische serie over het leger van Poetin te zien bij NPO

De NPO gaat een driedelige serie uitzenden over de Russische militaire activiteiten in Europa. De eerste aflevering van Poetins schaduwoorlog wordt op maandag 5 juni uitgezonden om 23.10 uur op NPO 2, waarna nog twee afleveringen volgen die ook op een maandag worden uitgezonden.

In Poetins schaduwoorlog staan de undercover-operaties van het Russische leger centraal, en hoe daarbij cruciale infrastructuur op zee van NAVO-landen in kaart wordt gebracht. Een team van bekroonde onderzoeksjournalisten van de Scandinavische publieke omroepen doet al meer dan een jaar onderzoek naar dit soort activiteiten. Volgens een persbericht van de VPRO, de omroep die de reeks uit gaat zenden, wordt in de serie duidelijk hoe belangrijk het is om de Russen op Europees grondgebied hierbij in de gaten te houden. Het onderzoek van de Scandinavische journalisten begon in 2022 toen de Nord Stream-gasleiding gesaboteerd werd.