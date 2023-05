Mia en Dion kunnen boodschap Burning Daylight niet waarmaken

De boodschap van het nummer Burning Daylight, dat gaat over vallen en telkens weer opstaan, hebben Mia Nicolai en Dion Cooper niet waar kunnen maken. Na een turbulente voorbereiding waarin de Nederlandse inzending wekenlang overladen werd met kritiek, rechtten de twee wel de rug maar het was niet genoeg in de eerste halve finale. De aanloop naar het Eurovisie Songfestival liep begin april plotseling een flinke deuk op toen het tijdens het eerste gezamenlijke optreden misging op een preparty in Madrid. Er vielen valse noten die Nicolai en Cooper weten aan technische problemen. Een week later kon het duo echter ook niet overtuigen tijdens Eurovision in Concert in Amsterdam. De twee optredens zorgden ervoor dat Nicolai en Cooper flink onder vuur kwamen te liggen. AVROTROS, verantwoordelijk voor de Nederlandse inzending, vond de kritiek terecht. Directeur Eric van Stade liet weten dat er desondanks nog alle geloof was in Nicolai en Cooper en dat er nog volop gerepeteerd zou worden. Anderhalve toon Mede door het tumult bleek dat Burning Daylight eigenlijk te moeilijk was voor Nicolai en Cooper en dat het duo het nummer daardoor niet met plezier kon zingen. Onder aanvoering van producer Gordon Groothedde werden de partijen anderhalve toon verhoogd. In Liverpool bleek de aanpassing afgelopen week te werken. Ingetogen, en daardoor wel minder krachtig, werden de repetities afgewerkt. Het resultaat was goed: alle noten werden gehaald. De boodschap van Burning Daylight werd echter geen waarheid.