Robert De Niro (79) vader van zevende kind

Robert De Niro heeft aangekondigd dat hij voor de zevende keer vader is geworden. De Oscarwinnaar vertelde dat in een interview over zijn aankomende film About My Father. Hij had al zes kinderen bij verschillende vrouwen. Hij zei in het interview niet wie de moeder is.

Page Six meldt dat De Niro's vermeende vriendin Tiffany Chen onlangs zwanger werd gezien.

De Niro heeft zes kinderen uit eerdere relaties. Met zijn eerste vrouw Diahnne Abbott heeft de acteur een dochter (51) en een zoon (46). Met zijn ex-vriendin Toukie Smith kreeg hij een tweeling (27). Met zijn tweede vrouw Grace Hightower heeft hij een zoon (24) en een dochter (11). De Niro is ook opa.