Gostwriter klapt uit de school: ‘Samenwerken met prins Harry is niet makkelijk’

Ook de ervaren ghostwriter J.R. Moehringer (58) had moeite met prins Harry. De auteur die de memoires schreef van onder anderen Andre Agassi stelt dat de samenwerking met het Britse enfant terrible 'niet van een leien dakje' ging.

“Ik was geërgerd door Harry”, vertelt Moehringer over een Zoom-gesprek met de prins om 02.00 uur 's nachts. “Mijn hoofd bonsde, mijn kaken waren op elkaar geklemd en ik begon mijn stem te verheffen. Ik vond het allemaal heel bizar”, aldus de schrijver van Reserve, de biografie van de prins.

“Ik stond te schreeuwen tegen prins Harry. Toen Harry tegen mij in begon te gaan, terwijl zijn wangen rood werden en zijn ogen vernauwden, kwam er een bliksemgedachte bij me op: wow, hier kan alles eindigen.” De ruzie escaleerde en Moehringer vreesde ontslagen te worden.

De woordenwisseling ging over hoe medemilitairen tijdens een oefening waarin Harry ontvoerd en vernederd werd zijn overleden moeder prinses Diana beledigden. Zijn reactie daarop wilde Harry in het boek hebben, maar de schrijver was het daar niet mee eens. “Het leek onnodig en enigszins absurd”, aldus Moehringer. Uiteindelijk gaf de prins toe.