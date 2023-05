Patty Brard in zwart badpak op televisie

Patty Brard is gisterenavond op televisie verschenen in een zwart badpak om te protesteren tegen de uitspraken van Jeroen Snel, de royaltykenner van RTL Boulevard.

Snel vindt om een of andere reden dat de dochter van de broer van de koning niet mag wat andere mensen wel mogen. Veel mensen vinden dat gek en BN-ers zijn blij met de rel en grijpen alle kansen aan om te tonen hoe verlicht ze zijn als het gaat om badpakken en gravinnen.

Van al die BN’ers die met hun badpakfoto even een goed, fors statement maken over een non-onderwerp – om te laten zien hoe sterk zij wel niet voor de zaak staan – blinkt Patty Brard uit in originaliteit. Zij kondigde gisteren de uitzending van Shownieuws aan in een zwart zwemtenue.