Koning wilde weg lopen bij tv bij laatste F1-race 2021

Koning Willem-Alexander zat in december 2021, net als een groot deel van Nederland, aan de buis gekluisterd om te kijken of Max Verstappen voor het eerst wereldkampioen in de Formule 1 kon worden. Lang leek het er echter niet op dat de Nederlander het zou gaan redden, waardoor de vorst bijna besloot om weg te lopen van het scherm.

De koning zat op 12 december 2021 thuis te kijken en "was de hele dag al nerveus", bekent hij in gesprek met radiomaker Edwin Evers in de podcast Door de ogen van de Koning. "Ik had de kinderen de hele dag ook zo ver gekregen dat ze moesten gaan kijken", zegt Willem-Alexander.

"Tijdens de race zag het er niet naar uit dat Max zou gaan winnen", herinnert de koning zich. "En toen dacht ik bij mezelf, een beetje ouderschap, ‘ik ga niet weg nu van de televisie want ik ben de hele dag ermee bezig geweest, ik heb de hele familie opgezweept om hier aanwezig te zijn’. Als het nu niet goed gaat moet je ook blijven zitten."

"U had de neiging om wat anders te gaan doen eigenlijk?", vraagt Evers, waarna de koning instemmend antwoordt. "Je kunt het niet maken naar je kinderen toe om nu op te staan en met een slecht humeur weg te lopen." In dat geval zou "papa even wat anders gaan doen", zoals Evers het lachend omschrijft. "Precies, daar was ik toe in staat", antwoordt de koning lachend. "Gelukkig heb ik dat niet gedaan."