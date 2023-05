Rob de Nijs-musical mogelijk laatste voor Joop van den Ende

Joop van den Ende is zich ervan bewust dat de musical die hij momenteel maakt over Rob de Nijs mogelijk zijn laatste is. "Ik ben 81. Deze musical staat gepland voor september 2024. Elke show kan mijn laatste zijn, de cirkel zou op wonderlijke wijze rond zijn", zegt de theatermaker in De Telegraaf.

Volgens Van den Ende begon zijn carrière ook met De Nijs. "Het wonderlijke is: we zijn ongeveer even oud, komen uit dezelfde buurt, Amsterdam-Oost, en kennen elkaar al zo ongelooflijk lang. Hij, met The Lords, die jonge mannen met hoeden en een cape, Ria Valk, Willeke Alberti en Anneke Grönloh. Dat waren de eerste artiesten die ik boekte toen ik zelf aan het begin van mijn carrière stond."

Producent MediaLane maakte vrijdagavond bekend dat er momenteel een musical over het leven van De Nijs wordt ontwikkeld.