Koning Charles bracht muzikaal eerbetoon aan Tina Turner

Ook koning Charles heeft indirect even stilgestaan bij het overlijden van Tina Turner. Tijdens de wisseling van de wacht afgelopen vrijdag mocht de Band of the Welsh Guards namelijk het nummer The Best spelen van de koning, zo blijkt uit beelden van Forces News.

Ook het zogenoemde First Battalion Welsh Guards Corps of Drums speelde mee tijdens de traditionele wisseling. Op dat moment overhandigt de King's Guard de verantwoordelijkheid voor Buckingham Palace en St. James’ Palace aan de nieuwe wacht.

Turner overleed woensdag op 83-jarige leeftijd. De zangeres en de 73-jarige koning Charles ontmoetten elkaar voor het eerst in 1986, toen Turner optrad tijdens een show in het Wembley Stadium in Londen.