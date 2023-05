Geert Wilders te zien in grootste show van Boef tot nu toe

Boef stond zaterdag twee keer op het podium van de AFAS Live in Amsterdam, zijn grootste shows tot nu toe. Ook PVV-leider Geert Wilders speelt een rol in zijn show, zo is te zien op beelden die de artiest deelt op zijn Instagram Stories.

Op het grote scherm achter het podium is Wilders te zien, die het publiek toespreekt in een bewerkte videoboodschap. "Laat ik jullie allemaal in de boeien slaan, bitch. Wat denken jullie wel niet, opblazen", zegt de politicus in de zogenoemde deepfake-video onder meer.

Ook deelt Sofiane Boussaadia, zoals Boef echt heet, beelden van Lil Kleine. De rapper kwam voor een gastoptreden het podium op. De twee hebben samen meerdere nummers gemaakt, waaronder de hit Miljonair. Wegens grote belangstelling was er zowel 's middags als 's avonds een concert in de Amsterdamse muziekzaal.