Volgens experts staat huwelijk Harry en Meghan op springen: ‘Hij heeft al scheidingsadvocaat’

Het huwelijk van prins Harry en Meghan Markle zou in zwaar weer verkeren. De Britse pers schrijft over een groeiende kloof tussen het showbizzkoppel. En ook royalty-experts zien het somber in.

Meerdere bronnen, onder wie deskundigen van het Britse koninklijk huis, stellen dat er een scheiding op handen is, maar officiële woordvoerders bevestigen dat niet. Wel zijn er signalen dat het slecht gaat. Zo hebben Harry en Meghan hun trouwdag 19 mei niet gevierd en zouden ze al “enige tijd geen liefdevol gebaar meer naar elkaar” tonen, schrijven onder meer Daily Mail en The Telegraph. Ook zou het veelzeggend zijn dat Harry de promotie van zijn boek alleen doet.

Volgens royalty-auteur Angela Levin wordt de afstand tussen Harry en Meghan 'steeds langer en groter' en koningshuisexpert Tom Bower meent dat 'Harry Meghan beu is'. Wat de geruchten verder voedt is dat Harry een nieuwe advocaat heeft ingehuurd die is gespecialiseerd in echtscheidingen.

“Er zijn naar verluidt al enige tijd problemen in het huwelijk. Ik bedoel, ik heb van vijf betrouwbare bronnen gehoord dat Harry enkele maanden geleden de advocaten heeft ingeschakeld”, vertelt royalty-auteur Lady Colin Campbell tegen ‘GB News’. Bovendien zou Harry veel tijd doorbrengen in hotels. “Een toevluchtsoord, waar hij van tijd tot tijd naartoe gaat om weg te zijn van zijn vrouw en hun kinderen", aldus Lady Colin Campbell.

Paul Burrell, de voormalige butler van prinses Diana, doet ook nog een duit in het zakje. Hij zegt dat prins Harry "eindelijk wakker is geworden. Heeft Harry eindelijk de waarheid gezien en ingezien wat zijn vrouw veroorzaakt? Of is hij gehersenspoeld en totaal betoverd door haar schoonheid?”