Hoofdredactie De Telegraaf start ‘vol vertrouwen’ met nieuwe taak

Kamran Ullah en Esther Wemmers zijn donderdag "vol vertrouwen" begonnen als de nieuwe hoofdredacteuren van De Telegraaf. Eerder deze maand werd bekend dat de redactie van De Telegraaf het vertrouwen in de directie van uitgever Mediahuis Nederland had opgezegd, omdat die het niet eens was met de benoemingen. De directie is een ander orgaan dan de hoofdredactie. "We hebben de afgelopen weken veel gesproken met mensen op de redactie", zegt Ullah tegen het ANP. "Daar kwam veel vertrouwen en steun uit naar voren." De directie heeft zich volgens de redactie "niets aangetrokken van een negatief advies van de redactieraad" over het benoemen van de nieuwe hoofdredacteuren, staat in een uitgelekte brief namens de redactie van De Telegraaf. Ook vindt de redactie dat de directie "eerdere adviezen van de redactieraad negeerde gedurende het benoemingsproces". De directie is daarnaast op "onfatsoenlijke wijze" omgegaan met de huidige plaatsvervangend hoofdredacteur, mede omdat er voor diegene geen plek is binnen de nieuwe hoofdredactie van de krant. Ullah laat weten dat de benoeming van hem en Wemmers nooit ter discussie heeft gestaan. Hij benadrukt dat daar wellicht een verkeerd beeld over is ontstaan door de recente berichtgeving. Ullah en Wemmers zijn de afgelopen weken volop bezig geweest met het maken van nieuwe plannen, gesprekken met de redactie en verschuivingen op de redactie. "We zijn vol vertrouwen voor de toekomst", aldus Ullah. Spraakmakende verhalen In een bericht op LinkedIn laat Wemmers weten dat er over hun benoeming "veel gezegd en geschreven" is. "En dat mag. Op de redactie zijn we gelukkig al enkele weken met veel positieve energie en de blik gericht op de toekomst aan de slag met nieuwe plannen. De T. blijft verder gewoon De T. met spraakmakende verhalen, recht uit het hart en als het moet met gestrekt been erin." De krant maakte in april bekend dat Esther Wemmers en Kamran Ullah vanaf 1 juni de nieuwe hoofdredactie van De Telegraaf vormen. Zij volgen daarmee Paul Jansen op, die als correspondent in de Verenigde Staten aan de slag gaat.