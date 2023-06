Luchtvaartmaatschappij wil Joran van der Sloot niet als passagier

De overplaatsing van Joran van der Sloot naar de Verenigde Staten wordt bemoeilijkt. De vliegtuigmaatschappij die de 35-jarige Nederlander vanaf de nabij de Challapalca-gevangenis gelegen luchthaven naar Lima zou vervoeren, heeft geweigerd hem aan boord te nemen.

Van der Sloot moet met een konvooi auto's van Tacna naar Lima. Dat is een rit in een zwaar beveiligd konvooi van meer dan tien uur, waarna hij wordt overgebracht naar de Piedras Gordas-gevangenis in Lima. Dar schrijft De Telegraaf.

In de VS wordt hij berecht voor oplichterij.

Volgens Amerikaanse justitie heeft Van der Sloot in 2010 25.000 dollar aangenomen van de moeder van Holloway. In ruil daarvoor zou hij haar naar het lichaam van Natalee leiden. Maar dat is tot op heden niet gevonden.

De uitlevering van Van der Sloot was een langdurig proces. De rechters in Peru wilden garanties dat Van der Sloot na zijn berechting in de VS eerst terug wordt gebracht naar de gevangenis in Peru.

Na de rechtszaak in de VS gaat hij weer terug naar Peru, waar hij tot 2045 zijn straf moet uitzitten. Daarna kan hij aan zijn eventuele straf in de VS beginnen.