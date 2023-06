Het AD heeft het gehad met Emma Wortelboer: “Ik wil haar voor altijd doodzwijgen”

Emma Wortelboer wil alleen maar aandacht, is de conclusie van de mediaredactie van het AD. "We gaan haar doodzwijgen", klinkt het in een podcast.

Vorige week noemde Emma Wortelboer Groningen 'een kutprovincie' in de talkshow Marcel & Gijs. Het kwam haar op veel kritiek te staan. Ook bij het AD hebben ze het gehad met de goedgebekte twintiger. “Ik wil het er één keer nog over hebben en daarna wil ik haar voor altijd doodzwijgen”, zegt mediajournalist Marcus den Blanken in de AD Mediapodcast.

“Emma Wortelboer is een soort van Britt Dekker aan het worden. Ze doet alleen maar dit soort dingen ter effectbejag. Ze wil gewoon dat de mensen over haar lullen, dat ze trending topic op Twitter wordt en dat ze aandacht krijgt, want daar leeft zij van.” Podcastpresentator Manuel Venderbos reageert: “Dus moet je het er nu gewoon niet meer over hebben.”

Marcus: “Nee, daarom zeg ik: ‘Dit is de laatste keer dat wij Emma Wortelboer bespreken.’ Dit is één keer de conclusie: Emma Wortelboer wil aandacht, krijgt ze niet meer.”

Manuel komt nog met een grap over Emma: “Als je in Den Haag bent en je hebt ’s nachts heel erg buikgriep, dan kun je deze Emma prima naast je bed zetten: een kots-emmah.”