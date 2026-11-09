Hoe schattig is het, als je een egel tegenkomt. Laat staan als hij je tuin uitkiest om voor langere tijd in te vertoeven. Veel mensen helpen de egel in hun tuin door een schaaltje melk neer te zetten en een rieten huisje te kopen in het tuincentrum. Het zal veel tuinbezitters pijn doen, maar juist die twee dingen maken een egel ziek. Dit is wat hij wel nodig heeft; en het kost bijna niks.

Een klein egelhuisje is gevaarlijker dan geen huisje

Egelbescherming Nederland noemt te kleine huisjes “doodskistjes” , meldde Radar. Ze laten te weinig lucht door, waardoor vocht blijft hangen. Kleine houten exemplaren lopen vol regenwater, rieten manden met plastic gaan rotten en schimmelen.

Egels komen er ziek of kaal uit, zegt oprichter Jenny Kleve. Volgens haar zijn longproblemen en schimmelinfecties bij egels de afgelopen tien tot vijftien jaar sterk toegenomen. Lidl haalde na druk van de stichting onveilige huisjes uit de schappen.

Een goed huisje is volgens de Egelbescherming: - minstens 40 centimeter hoog, 50 centimeter breed en 40 centimeter diep; - van hard hout, zoals douglas of ceder; - zelfgebouwd met de gratis bouwtekeningen van egelbescherming.nl, of gecertificeerd, zoals de Hedgyhome die de stichting zelf ontwierp.

Melk geeft een egel diarree

Een egel is lactose-intolerant: hij kan melksuiker niet verteren, schrijft dierenwelzijnsorganisatie IFAW. Melk geeft diarree en dat kan voor een egel fataal aflopen. Zet daarom alleen een schaaltje vers water neer.

Egelvoer uit de winkel is niet altijd goed

Standaard egelvoer bestaat volgens de Egelbescherming vooral uit vulstoffen, granen, pinda’s en vaak meelwormen. Meelwormen bevatten veel fosfor, waardoor het lichaam calcium afbreekt. Dat geeft groeiproblemen en te veel meelwormen kunnen een egel zelfs doden.

Bijvoeren mag wel, vooral in het najaar als een egel vet opbouwt voor de winterslaap. Geef dan droge kattenbrokjes.

Koop liever geen huisje dan een te klein huisje. - Jenny Kleve, oprichter Egelbescherming Nederland

Een rommelhoek helpt meer dan een opgeruimde tuin

Laat een robotmaaier niet onbeheerd rijden. IFAW noemt de apparaten “heuse ‘egelkillers’”: een egel rolt zich op in plaats van weg te rennen. Haal ook netten en kippengaas weg waarin hij vast kan komen te zitten.

Wanneer bel je de egelopvang?

Een egel is een nachtdier. Zie je er overdag een, dan is er vaak iets mis. Bel dan 144, de dierenambulance of een egelopvang. Dat geldt ook als: - de egel ziek, gewond of kaal is; - een jonge egel eind november nog geen 500 gram weegt, het gewicht dat hij volgens Ecomare nodig heeft om de winterslaap te overleven; - je een egel vindt naast een doodgereden moeder.

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