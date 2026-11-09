Laten we de loonstrookjes van vrachtwagenchauffeurs uit verschillende Europese landen eens naast elkaar leggen. Welk land steekt erbovenuit?

Een Engelse vrachtwagenchauffeur met een trekker-oplegger maakt gemiddeld 55 uur per week. Daar staat een mediaan uurloon van £15,05 tegenover, ruim €18. Een Nederlandse collega begint volgens de cao Beroepsgoederenvervoer op €15,63 per uur, ofwel €2.718 bruto per maand bij 40 uur.

Zoveel verdient een vrachtwagenchauffeur in zes landen

De bedragen zijn bruto, zonder onkostenvergoedingen, toeslagen voor nacht- en weekendwerk en overuren. Die maken in de transportwereld een groot deel van het loon uit.

Land Wat het is Per uur Per maand Engeland mediaan, trekker-oplegger (55 uur) ca. €18,00 €4.540 Nederland cao, schaal C begin tot schaal D top (40 uur) €15,63 tot €20,24 €2.718 tot €3.520 België cao-minimum, klasse R1 tot R4 (38 uur) €14,10 tot €14,94 €2.320 tot €2.460 Duitsland gemiddelde volgens StepStone (40 uur) ca. €17,30 €3.000 Frankrijk cao-minimum, chauffeur 150M (35 uur) €12,43 €1.885 Polen wettelijk minimumloon tot gemiddelde internationale chauffeur €1.088 tot €2.132

De Engelse en Poolse bedragen zijn omgerekend tegen de koers van de Europese Centrale Bank: 1 euro is 0,83578 pond (29 oktober 2026) en 4,4190 zloty (3 november 2026). De Engelse maand is een weekloon van £876 maal 52 gedeeld door 12.

In Nederland groei je in zes treden

Een chauffeur valt in de Nederlandse cao meestal in loonschaal C of D, afhankelijk van zijn functie. Na elk vol jaar gaat hij een trede omhoog, tot €3.307 in schaal C en €3.520 in schaal D. Op 1 januari kwam er 4 procent bij. Vakantiegeld is 8 procent; een eindejaarsuitkering of dertiende maand kent de cao niet.

In cijfers

€2.718: beginloon in schaal C, bruto per maand bij 40 uur (cao, 1 januari 2026)

55 uur: gemiddelde werkweek van een Engelse chauffeur met trekker-oplegger (RHA)

€12,43: Frans cao-minimum per uur voor een chauffeur in de zwaarste klasse

4.806 zloty: Pools minimumloon per maand in 2026, ongeveer €1.088

Een Engelse chauffeur verdient zijn loon met overuren

Het Engelse bedrag komt uit het jaarlijkse loononderzoek van de Road Haulage Association, de brancheorganisatie van vervoerders. Een chauffeur met een trekker-oplegger verdiende in november 2025 een mediaan weekloon van £876 bruto, meldt de RHA . Een chauffeur van een bakwagen kwam op £725 bij 49 uur.

Per uur ligt het Engelse loon zo tussen het Nederlandse begin- en toploon in. Het hogere maandbedrag komt vooral uit de langere week.

In Frankrijk zakt het cao-loon naar het minimumloon

Een Franse chauffeur in de zwaarste klasse, coëfficiënt 150M, heeft recht op minimaal €12,43 per uur, meldt Salerya. Dat bedrag is sinds december 2023 niet verhoogd. Voor de klasse daaronder ligt het cao-loon inmiddels onder het Franse minimumloon van €12,31, dat sinds 1 juni voorgaat. Voor lange afstand garandeert de cao €33.108 per jaar.

In België hangt het minimumloon af van punten voor onder meer het rijbewijs: een CE-rijbewijs telt zwaarder dan een C. Het minimum lag in 2024 tussen €14,10 en €14,94 per uur bij 38 uur, volgens de Belgische overheid. Sindsdien zijn de lonen geïndexeerd.

Een Poolse chauffeur verdient gemiddeld €2.130

Het Poolse minimumloon is sinds 1 januari 4.806 zloty bruto per maand. Een Poolse chauffeur in het internationale vervoer verdiende begin dit jaar gemiddeld 9.420 zloty, ongeveer €2.130, volgens analyses van tankpasbedrijf Eurowag in vakblad Trans.info.

In Duitsland verdient een vrachtwagenchauffeur gemiddeld €36.000 per jaar, volgens cijfers van vacaturesite StepStone. In Beieren is dat €37.200, in Thüringen €29.500.

Volgend jaar wil de bond 6 procent

De Nederlandse cao loopt tot eind 2026. Vakbond CNV vraagt voor 2027 6 procent meer loon; een akkoord is er nog niet. Tot die tijd gelden de bedragen van 1 januari. Ook Uber-chauffeurs houden minder over dan hun uurtarief doet vermoeden.

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