Ik Vertrek-stel: nog 29.000 nachten, dan staan we quitte

Voor je in een doldwaas Ik Vertrek-avontuur duikt, is het misschien slim om de financiële kant goed op een rijtje te hebben. Een koppel dat in Duitsland een treinstation ombouwde tot B&B moet 29.000 keer een kamer verhuren om de investering terug te verdienen.

Nu zijn Ingrid Lukens (55) en Edward Vernhout (52) wel een uitzondering. Ze staken maar liefst ruim een miljoen euro in het oude station in het Oost-Duitse plaatsje Ballenstedt. Drie jaar hebben ze gewerkt aan hun twee vakantieappartementen, stationshal, kantoor, atelier en eigen woning.

Maar ze hebben er nog altijd zin in. "Volgende maand gaat zoals gezegd het restaurantgedeelte open en dan moeten we echt geld gaan verdienen", zegt Edward tegen Privé. "We moeten nog zo’n kleine 29.000 overnachtingen hebben, dan zijn we uit de kosten."

Het koppel dat ook door de Duitse tv is gevolgd vertelt dat ze zoals gebruikelijk bij Ik Vertrek ver over hun bouwbudget zijn heengegaan. "Natuurlijk is het allemaal veel duurder geworden, ook omdat alle materiaalkosten zijn gestegen, de energiekosten zijn hoger. Noem zo maar op. Hierdoor hebben we een extra hypotheek van anderhalve ton moeten nemen."

Toch laten de Groningse en de Zwollenaar de moed niet zakken. "We wonen er en dat voelt erg goed. Het blijft iedere dag bijzonder om in zo’n mooi en speciaal gebouw te mogen wonen. We knijpen onszelf nog iedere dag in de armen om er zeker van te zijn dat we niet dromen. Heel veel mensen zeggen: ’Dat geld verdien je toch nooit meer terug?’ Dat is voor ons ook niet het doel. We hebben het pand met liefde opgeknapt. Daarbij hebben we geen kinderen, dus hoeven we aan niemand wat achter te laten. We bouwen zulke mooie herinneringen op, dat is ook wat waard."

Bekijk hier hun avontuur: