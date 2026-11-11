Het is half 10 op zondagochtend en je hebt je verheugt op een heerlijke rustige start van de dag. Maar dit alles wordt ruw verstoord door de buurman, die aan de andere kant van de muur de klopboor keer op keer hardhandig in de badkamertegels zet. Mag dat zomaar?

Is er een landelijke regel voor stilte na 22.00 uur?

Nee. “Strikte tijden voor geluidsoverlast zijn er niet voor heel Nederland”, schrijft verzekeraar Univé . Ook voor klussen bestaan geen landelijke tijden. Die stille uren die iedereen kent, komen uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), de regels die elke gemeente zelf opstelt.

Volgens de Rijksoverheid is burenoverlast in veel gemeenten via de APV strafbaar. Hoe laat het stil moet zijn en of boren op zaterdagavond mag, verschilt dus per woonplaats. Je vindt de APV van je gemeente op lokaleregelgeving.overheid.nl.

Mag de buurman op zondag boren?

Hier geldt wel een landelijke wet: de Zondagswet uit 1953. Artikel 3 verbiedt op zondag geluid dat verder dan 200 meter te horen is, tenzij het strikt nodig is. Een boor in de badkamer haalt die afstand zelden, een feest met een geluidsinstallatie in de tuin wel.

Het is verboden op Zondag zonder strikte noodzaak gerucht te verwekken, dat op een afstand van meer dan 200 meter van het punt van verwekking hoorbaar is. - Zondagswet, artikel 3

Na 13.00 uur kan de burgemeester ontheffing geven. Het kabinet stelde in 2016 voor de Zondagswet af te schaffen en de zondagsrust aan gemeenten over te laten, maar volgens wetten.overheid.nl geldt de wet nog. Veel gemeenten hebben daarnaast eigen zondagsregels in de APV.

Wanneer is lawaai van de buren onrechtmatig?

Dat staat in artikel 5:37 van het Burgerlijk Wetboek. Een eigenaar mag zijn buren geen hinder bezorgen door “rumoer, trillingen, stank, rook of gassen” in een mate die onrechtmatig is. Wanneer dat punt bereikt is, beslist de rechter. Hij kijkt naar het soort geluid, hoe lang het duurt en hoe vaak het terugkomt.

Normale leefgeluiden moet je accepteren. De Rijksoverheid noemt spelende kinderen, hoesten en dichtslaande deuren. Een dreunende bas om twee uur ’s nachts, elke week, valt daar niet onder.

Voor huurders geldt nog een extra regel. Artikel 7:213 BW verplicht hen zich als “goed huurder” te gedragen. Een verhuurder kan een huurder die structureel overlast geeft daarop aanspreken en in het uiterste geval naar de rechter stappen om de huur te laten ontbinden.

Geldt er een maximum aantal decibel?

Alleen voor een paar apparaten. Een warmtepomp of airco mag sinds 1 april 2021 op de erfgrens overdag maximaal 45 decibel maken en ’s avonds en ’s nachts 40 decibel, schrijft Univé. Ook rook uit je warmtepomp na een vorstnacht zorgt soms voor gefronste buren. Voor muziek, stemmen of een blaffende hond bestaat zo’n landelijk getal niet. Een rechter kan wel een grens in decibel opleggen aan één buur.

Zo pak je geluidsoverlast stap voor stap aan

Praat met je buren. Maak afspraken over tijden voor klussen of muziek. Veel mensen weten niet hoeveel je hoort. Houd een logboek bij. Noteer datum, tijd, soort geluid en hoe lang het duurde. Dat heb je nodig als je verder moet. Meld het bij de verhuurder of vve. Woon je in een huurhuis of appartement, dan kunnen zij de buur aanspreken of de isolatie verbeteren. Let als verhuurder van een kamer ook op de regels voor een kamerhuurder in huis. Schakel buurtbemiddeling in. Dat kan in meer dan 300 gemeenten. Volgens het CCV, dat buurtbemiddeling ondersteunt, eindigt twee derde van de zaken met een positief resultaat, meldt Kassa. Bel de gemeente of politie. Bij lawaai dat volgens de APV strafbaar is, kunnen handhavers of agenten optreden. Stap naar de rechter. Dat kost griffierecht. Heb je een rechtsbijstandsverzekering, kijk dan of burenruzies gedekt zijn. Het Juridisch Loket geeft gratis advies.

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