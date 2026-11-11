Het kabinet-Jetten bestaat uit drie partijen. Woensdag sloten twee daarvan een belastingdeal met de oppositie. De derde, de VVD, keek toe.

D66 en CDA zijn het eens geworden met PRO en Volt over een aanpassing van het Belastingplan 2027. Mensen met veel vermogen gaan jaarlijks 1 miljard euro meer belasting betalen. Werkenden krijgen bijna hetzelfde bedrag terug via de inkomstenbelasting.

Wat staat er in de deal?

In box 3 komt een nieuw toptarief van 38,5 procent voor wie meer dan 60.000 euro per jaar verdient aan spaargeld of beleggingen. Het basistarief daalt van 36 naar 35,5 procent. Samen levert dat 221 miljoen euro op.

Papieren schenkingen worden minder aantrekkelijk. Daarmee kunnen vermogende ouders nu een groter deel van hun vermogen belastingvrij aan hun kinderen nalaten. Opbrengst: 274 miljoen euro.

De schijfgrenzen in box 2 en in de erf- en schenkbelasting groeien tot en met 2031 niet mee met de inflatie. Opbrengst: 93 miljoen euro.

Nog eens 412 miljoen euro moet komen uit het aanpakken van fiscale constructies. Daar valt ook een mogelijke exitheffing onder voor miljonairs die het land verlaten. Hoe dat precies wordt ingevuld, is nog niet bekend.

Met 900 miljoen euro gaat het tarief in de laagste schijf van box 1 omlaag.

Wat betekent dit voor jou?

Voor de meeste werkenden betekent het een kleine belastingverlaging op loon. Het nieuwe tarief voor de laagste schijf is nog niet bekend, dus hoeveel je er netto op vooruitgaat, is nog niet te zeggen. Kleine spaarders gaan er door het lagere basistarief in box 3 iets op vooruit. Wie flink spaart of belegt, gaat meer betalen.

Afgezwakt, maar toch een miljonairsbelasting

PRO en Volt wilden eerst 1,5 miljard euro verschuiven, met een toptarief van 45 procent in box 3. De fiscaal gunstige overdracht van familiebedrijven blijft nu ongemoeid. Toch spreekt PRO-leider Jesse Klaver van "een doorbraak". "Als dit voorstel wordt aangenomen krijgt Nederland een miljonairsbelasting."

Waarom de VVD buitenspel staat

Het kabinet heeft geen meerderheid en is in beide Kamers afhankelijk van de oppositie. De VVD noemde het eerdere plan "ondenkbaar" en vindt een hogere belasting op vermogen in strijd met het coalitieakkoord. Een alternatief met JA21, BBB en SGP kwam niet van de grond.

Vorige week spraken de coalitiepartijen af dat ze elkaar in het uiterste geval mogen loslaten bij stemmingen, zolang ze elkaar niet verrassen. Volgens CDA-leider Henri Bontenbal is de VVD "op meerdere momenten" op de hoogte gehouden. De financiële onderbouwing van het nieuwe plan is met de VVD nog niet besproken.

De VVD gaf woensdag geen inhoudelijke reactie. Fractievoorzitter Ruben Brekelmans was na de bekendmaking niet in de Tweede Kamer te zien. 's Avonds overlegde de partij over hoe ze met de deal omgaat.

Wat gebeurt er nu?

Donderdagochtend debatteert de Kamer met premier Rob Jetten . Hij zei daarvoor een EU-overleg in Dublin af. Na het debat wordt gestemd.

Of het plan een meerderheid haalt, ook in de Eerste Kamer, is onzeker. Daarvoor zijn ook kleinere linkse partijen nodig. Stemt de VVD tegen het hele belastingplan, dan lijkt een kabinetsval onvermijdelijk.

JA21-leider Joost Eerdmans is duidelijk: "Dit is een bom onder het kabinet."

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