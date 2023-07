Hoe Frans Bauer 32 kilo afviel

Toen Frans Bauer zag dat hij inmiddels 120 kilo woog besloot hij dat hij moest ingrijpen. Hij was door corona en door de ziekte van zijn vrouw Mariska steeds meer gaan eten, vertelt hij aan het AD. "Ik ben een emo-eter en voor je het weet, ben je tientallen kilo’s dikker.”

Hij werd 32 kilo lichter zonder dieet en zonder coach. ,,Ik heb geen specifiek dieet gevolgd. Dat heb ik ooit al geprobeerd, dat werkt niet voor mij. Daarvoor heb ik een te onregelmatig leven, ik ben altijd onderweg. Als oplossing heb ik al mijn maaltijden kleiner gemaakt. Ik eet alles wat ik ervoor at, maar minder.” Ondanks de kleinere porties zegt Frans geen last te hebben van de honger. ,,Ik drink veel water. En op een gegeven moment groeit je maag mee met die porties.”

Tegelijk begon Frans intensief te sporten. ,,Elke dag ben ik minstens een uur in beweging. Fietsen, steppen, hardlopen, krachttraining... Om 07.00 uur sta ik klaar in mijn trainingspak, ik heb een strak sportschema. Vier keer per week loop ik 15 kilometer.”