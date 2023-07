Henk Schiffmacher (71) weet na Slimste Mens: ben nog niet seniel

Henk Schiffmacher (71) doet maandag als oudste kandidaat ooit mee aan het nieuwe seizoen van De Slimste Mens. Een bewijsdrang om het goed te doen heeft de tatoeëerder naar eigen zeggen niet, maar de deelname gaf hem wel de bevestiging dat hij nog niet "seniel" is.

"Ik heb toch een zekere vrees over mijn geheugen. Je hoofd wordt als je ouder wordt toch wat rommeliger en chaotischer", zegt Schiffmacher tegen het ANP. "Als je ouder wordt, wordt wat je onthoudt ook heel selectief. Mijn hoofd is als een damestas, alles zit erin maar je moet het ook nog kunnen vinden."

Maar met het antwoorden vinden, ging het volgens de tatoeëerder tijdens de kennisquiz van KRO-NCRV "heel erg goed". Ook van zenuwen had hij geen last. "Ik ben ook niet bang om te verliezen of om af te gaan, al wil ik dat woord eigenlijk niet eens gebruiken omdat ik het geen afgang vind als je verliest."

Tactiek

Wel ging het volgens Schiffmacher qua speltechniek wat minder goed. "Ik merkte dat er kandidaten heel erg voorbereid waren op de tactiek, maar dat is niet zo voor mij weggelegd. Ik was meer bezig met: weet ik het wel of weet ik het niet. Het net op tijd passen of zo, dat is niet echt mijn ding."

Hoewel hij niet mag verklappen hoeveel afleveringen hij is doorgekomen, vond hij de ervaring heel erg leuk. Schiffmacher is zelf namelijk een trouwe kijker van kennisquizzen. "Ik vind het heerlijk om rondom etenstijd op de bank de antwoorden mee te blèren."

Zeurderige oude man

Ook vond Schiffmacher het erg vermakelijk om met presentator Philip Freriks en jurylid Maarten van Rossem in de studio te zijn. "Philip is een instituut en Maarten ook. Maarten heeft ook het patent op zeurderige oude man zijn. En ik hou wel van dat gemopper. Ik ben een enorme fan van die man."

De tatoeëerder gaat maandagavond op NPO 1 ook wel even kijken naar zichzelf en zijn medekandidaten oud-zwemster Ranomi Kromowidjojo en tv-journalist Tom Kleijn. "Ik ben wel benieuwd hoe het is geworden. Ik kijk niet graag naar mezelf op tv, maar dit vind ik dan wel weer leuk. Het is toch een fenomeen, dit programma."